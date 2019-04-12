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شكرا لقرائتكم خبر عن صور بديعة.. البرق يضيء سماء قرية البرة شمال غرب الرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور تظهر البرق يضيء سماء قرية البرة، شمال غرب الرياض مساء اليوم الخميس، وكذلك جريان السيول جراء الأمطار التي شهدتها المنطقة.
وأبدى متداولو الصور إعجابهم بالأجواء الرائعة التي تشهدها المنطقة، والبروق التي أضاءت سماء القرية.
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