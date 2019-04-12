شكرا لقرائتكم خبر عن صور بديعة.. البرق يضيء سماء قرية البرة شمال غرب الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور تظهر البرق يضيء سماء قرية البرة، شمال غرب الرياض مساء اليوم الخميس، وكذلك جريان السيول جراء الأمطار التي شهدتها المنطقة.

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وأبدى متداولو الصور إعجابهم بالأجواء الرائعة التي تشهدها المنطقة، والبروق التي أضاءت سماء القرية.