انت الان تتابع مصدر يكشف مكان إقامة البشير: تغيير حراسته الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس السوداني عمر البشير - صورة أرشيفية

قال مصدر سوداني مسؤول، فضل عدم ذكر اسمه، إن اتصالا جرى بين اللجنة الأمنية العليا والرئيس السوداني عمر البشير، الذي وافق على تسليم السلطة، بعدما أبلغته اللجنة بأن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر، وإن البشير يوجد في منزله الخاص حاليا، بعدما جرى استبدال الحراسات الخاصة به بحراسات أخرى، وذلك بحسب تصريحاته لوكالة "سبوتنيك" الروسية. كما ذكرت تقارير على وسائل إعلام عربية وأجنبية أن الجيش داهم المقر الرئيس للحركة الإسلامية المقربة من عمر البشير والحزب الحاكم، واعتقل قيادات عسكرية مقربة من الرئيس ومسؤوليين في الحزب.

أعرب حزب المؤتمر الوطني الذي يرأسه عمر البشير، عن رفضه الكامل للإجراءات التي أعلنها وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، في بيان القوات المسلحة اليوم، إذ قال مطالبا الجيش بالعودة إلى ثكناته، إذ قال القيادي بالحزب نعمان عبد الحليم، إن "بيان الجيش انقلابا عسكريا على رئيس منتخب"، مهددا بالخروج إلى الشوارع