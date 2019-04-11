تصعيد جديد.. «إدعاء حفتر» يصدر مذكرة اعتقال ضد فائز السراج

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أصدر المدعي العسكري التابع للواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود الجيش في الشرق الليبي، اليوم الخميس، مذكرة اعتقال بحق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني "المعترف بها دوليًّا" فائز السراج، ونوابه الثلاثة أحمد معيتيق، عبد السلام كاجمان، وموسى الكوني.

وشملت المذكرة، التي أوردتها وكالة "الأناضول"، عضوي المجلس الرئاسي أحمد حمزة، ومحمد عماري، دون أن تشير إلى نائبي رئيس المجلس فتحي المجبري وعلي القطراني، الداعمين له، وعضويه الآخرين عمر الأسود (مقاطع)، وأحمد مهدي.

كما ضمت عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق، ومجموعة من العسكريين بينهم وزير الدفاع السابق لحكومة الوفاق المهدي البرغثي، وقائد الأركان السابق يوسف المنقوش، واللواء أسامة الجويلي، قائد المنطقة العسكرية الغربية، والمتحدث باسم قوات "الوفاق" محمد قنونو.

وذكرت المذكرة، الموقعة من المدعي العسكري التابع لحفتر اللواء فرج الصوصاع، أنَّ أوامر الاعتقال ترجع "لارتكاب جريمة تسهيل الحرب ضد الدولة الليبية، وإثارة روح الهزيمة السياسية والعسكرية، وتخريب المنشآت العسكرية".

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والثلاثاء الماضي، كلف مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني، المدعي العسكري بإعداد مذكرات قبض بحق المتورطين في الهجوم على العاصمة طرابلس.

أطلق حفتر، قبل أسبوع، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر للحوار، كان مقررًا الأحد والثلاثاء المقبلين، ضمن "خريطة طريق" أممية لمعالجة النزاع في البلد العربي الغني بالنفط، قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مسمى.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعًا على الشرعية والسلطة يتمركز حاليًا بين حكومة الوفاق في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر التابعة لمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.