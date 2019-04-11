ديانا جديدة في قصر باكنجهام.. وليام يخون زوجته مع صديقتها

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي شغلت واقعة خيانة الأمير ويليام لزوجته دوقة كامبريدج كيت ميدلتون ودخوله في علاقة عاطفية سرية مع صديقتها المقربة روز هانبري، العديد من وسائل الإعلام العالمية، وزعمت بعض التقارير الإعلامية أن زواجهما أصبح على المحك بعد واقعة الخيانة.

روز هانبري، هي عارضة أزياء سابقة، ومتزوجة من المخرج السينمائي، ديفيد روكسافدج، ويعيشان في قصر بالقرب من منزل دوقي كامبريدج في ساندرينجهام، وتجمعها علاقة صداقة قوية بكيت ميدلتون، لأنهما تعيشان في الدوائر الاجتماعية ذاتها.

وكشفت تقارير إعلامية أن كيت ميدلتون طالبت زوجها باستبعاد روز هانبري من دوائرهما الاجتماعية؛ لأنها ترفض أن تكون موجودة معها في المكان نفسه.

ووفقا لصحيفة "ناشونال إنكوايرر"، يخطط المساعدون في العائلة المالكة سرا لإعداد استراتيجية خاصة بخروج كيت ميدلتون من العائلة الملكية البريطانية، في حال اتفاقها مع زوجها على الطلاق بصورة نهائية، وذلك لكون الأمير وليام ملك بريطانيا المستقبلي، وأنه عليهم حماية الملكية .

وبحسب الصحيفة فإن كيت ميدلتون ستحصل على تعويض مادي يقدر بملايين الدولارات بالإضافة إلى منزل كبير لها ولأطفالها، لكنها لن تصبح عضوا في العائلة الملكية، وإنما ستحتفظ فقط بلقبها كـ"دوقة كامبريدج".

وفى السياق نفسه أعلن قصر باكنجهام في بريطانيا فى وقت سابق، أنه سيتم الترتيب لإقامة مستقلة للأمير هاري وزوجته ميجان، التي تنتظر مولوداً، بعدما كانا يتشاركان ترتيبات الإقامة في القصر مع شقيق هاري الأكبر الأمير وليام وزوجته كيت.

وتقاسم هاري وميغان، المعروفان رسمياً باسم دوق ودوقة ساسكس، طاقم الموظفين مع وليام وكيت منذ زواجهما في مايو العام الماضي. ووافقت الملكة إليزابيث الآن على السماح لهما بالاستقلال داخل القصر هذا الربيع.

وذكر قصر بكنغهام في بيان: "هناك مكتب خاص الآن لدوق ساسكس والذي يدعم أنشطة الدوقة منذ خطبة سموهما في نوفمبر 2017".

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وأضاف البيان: "ستضمن هذه الخطوة التي يتم التخطيط لها منذ فترة طويلة وجود ترتيبات تقدم الدعم الدائم لعمل الدوق والدوقة مع بدئهما لحياتهما الأسرية وانتقالهما لمكان إقامتهما الرسمي في مقر فروجمور الملكي".

وبدوره أشارت صحيفة "ذا صن" إلى وجود خلاف بين "دوق كامبريدج" وشقيقه "دوق ساسكس" الأمير هاري، أوضحت الصحيفة أن سبب الخلاف هو علم الأخير بعلاقة أخيه الأكبر مع زوجة المخرج السينمائي، وليس بسبب اختلاف زوجته ميجان ماركل مع كيت ميدلتون.

وقالت مجلة "كوزموبوليتان"، إن الأمير هاري وجد أن هذه العلاقة غير لائقة وغير عادلة تماما، كما أنها ذكرته بخيانة والدهما ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، لوالدتهما الأمير الراحلة ديانا سبنسر، كذلك شعر هاري بالعجز عن الدفاع عن زوجته ميجان ماركل، التي من المقرر أن تنجب طفلهما الأول قريبا، والإفصاح عن السبب الحقيقي لمشكلته مع شقيقه.

يذكر أن الأمير ويليام هو الابن البكر للأمير تشارلز أمير ويلز من زوجته الأولى ديانا أميرة ويلز، وهو الثاني على ترتيب العرش البريطاني.

تخرج الأمير وليام في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، وفي 16 نوفمبر 2010 أعلن عن خطوبته من كيت ميدلتون، وتم زفافهما في 29 أبريل 2011، وقد منحته الملكة إليزابيث الثانية وزوجته الأميرة كاثرين في يوم زفافهما لقب دوق ودوقة كامبريدج.

وخرج قصر كنسينغتون عن صمته، ورفض كل ما تردد عن خيانة "دوق كامبريدج" لزوجته كيت ميدلتون، بينما أشارت تقارير إعلامية إلى أن العائلة المالكة تشعر بقلق عميق إزاء مزاعم الخيانة.

وردا على مزاعم الخيانة، قال ريتشارد كاي المراسل الملكي لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وأحد أصدقاء الأمير هاري المقربين، إن كل ما يتردد عن وجود علاقة بين الأمير ويليام والماركيزة روز هنبري أخبار مزيفة، مشيرا إلى أن الجانبين يعملان على اتخاذ إجراءات قانونية لمنع نشر تقارير أو معلومات عن هذا الشأن.