الكشف عن هيكل المجلس الانتقالي العسكري بالسودان.. وخطوة جديدة لـ«بن عوف»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي كشفت مصادر سودانية، مساء اليوم الخميس، عن هيكل المجلس العسكري الذي سيتم تشكيله لإدارة الحكم في السودان، خلال الفترة الانتقالية التي تتبع عزل الرئيس عمر البشير.

ونقلت فضائية "سكاي نيوز" عن المصادر، أنّ المجلس العسكري الذي سيتم تشكيله، سيتكون من 12 شخصًا من كبار المسؤولين الأمنيين، بواقع ستة قيادات عسكرية وشخصين من الأمن ومثلهما من الشرطة، ومثلهما من قوات الدعم السريع.

وأشارت المصادر إلى أنّ رئيس المجلس العسكري عوض بن عوف ونائبه قاما بتأدية القسم أمام رئيس القضاء السوداني.

وأعلنت القوات المسلحة، في وقتٍ سابق من اليوم، عزل البشير من السلطة، واعتقاله في مكان آمن، وقال الفريق أول عوض بن نوف نائب البشير ووزير الدفاع في بيانٍ ملتفز، إنّ اللجنة الأمنية العليا وقواتها المسلحة قررت اقتلاع النظام واعتقال (رأسه) في مكان آمن، وتشكيل مجلس عسكري يقود البلاد لمدة عامين.

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وأضاف أنّه سيتم تعطيل العمل بدستور 2005، وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وفرض حظر التجول لمدة شهر بدءًا من الساعة العاشرة مساءً حتى الرابعة فجرًا، وغلق كافة الأجواء والمعابر لمدة 24 ساعة، وحل مجلس الوزراء، وحل المجلس الوطني ومجالس الولاية وحكوماتها ومجالسها التشريعية وأن يستمر الولاة وسلطات الأمن في أداء مهامها، وأنم يستمر العمل بشكل طبيعي في السلطة القضائية وكذلك المحكمة الدستورية، ودعوة الحركات المسلحة وحاملي السلاح للانضمام لحضن الوطن، والمحافظة على الحياة العامة للمواطن دون اعتداء، والفرض الصارم للنظام العام، وإعلان وقف إطلاق النار في كافة أنحاء البلاد، وإطلاق سراح كل المعتقلين، وتهيئة المجال للانتقالي السلمي للسلطة، ووضع دستور جديد، والالتزام بكل المعاهدات والاتفاقيات بكل المسميات، واستمرار عمل السفارات والقنصليات المعتمدة لدى السودان.

ورفضت المعارضة، البيان الصادر عن القوات المسلحة، وقال القيادي بتيار تنسيقية الثورة السوانية بكرى عبد العزيز إنّ بيان الجيش مجرد انقلاب لم يلبِ مطالب المتظاهرين الذين شددوا على رحيل نظام البشير بأكمله وليس مجرد إزالته هو شخصيا.

ودعا عبدالعزيز، في تصريحات لـ"مصر العربية"، جميع أطياف الشعب السوداني إلى المشاركة في الاعتصام الذي بدأ السبت الماضي أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة للضغط من أجل تشكيل حكومة تكنوقراط تتولى شؤون البلاد في المرحلة المقبلة.

كما وجّه تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الخميس، نداء إلى ضباط الجيش دعاهم فيه إلى التصدي لـ"محاولة سرقة الثورة من قبل سدنة النظام"، وقال: "نوجه نداء إلى جميع ضباط وضباط صف وجنود الجيش السوداني الشرفاء الذين انحازوا إلى الشعب السوداني ودافعوا عن المعتصمين، إلى الوقوف مع الشعب ضد محاولة سرقة الثورة من قبل سدنة النظام لإعادة إنتاج ذات حواضن الفساد والقهر والظلم".