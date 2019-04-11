تحطم مركبة فضاء إسرائيلية خلال هبوطها على سطح القمر

باءت عملية الهبوط لمركبة الفضاء الإسرائيلية "بيريشيت"، على سطح القمر، اليوم الخميس، بالفشل.

وتحطمت المركبة الإسرائيلية قبل هبوطها على سطح القمر، بعد أن واجهت عددًا من المشاكل الفنية في المرحلة الأخيرة منها، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وانتظرت إسرائيل لحظة هبوط المركبة الفضائية على سطح القمر بفارغ الصبر قبل أن تفشل العملية، إذ كانت قاب قوسين أو أدنى من أن تصبح الدولة الرابعة في العالم، بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين، التي تهبط مركبة فضائية تابعة لها على سطح القمر.

وبجانب مهمة الهبوط على سطح القمر، كانت "بيريشيت" مُحملة بمعدات لقياس المجال المغناطيسي لهذا الجرم الفلكي، في محاولة لفهم تكوينه بشكل أفضل.