شكرا لقرائتكم كيم يلوّح بـ "ضربة قاضية" لفارضي عقوبات على بيونغيانغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سيول - أ ف ب، رويترز | منذ ساعتين في 11 أبريل 2019 - اخر تحديث في 11 أبريل 2019 / 18:21

حضّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بلاده على توجيه "ضربة قاضية" لفارضي عقوبات عليها، من خلال بناء اقتصاد يتمتع باكتفاء ذاتي.



تصريحات كيم خلال اجتماع للجنة المركزية في حزب العمال الشيوعي الحاكم، هي الرسمية الأولى له في شأن موقف بيونغيانغ، بعد فشل قمة هانوي التي جمعته بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، اذ ربطت الدولة الستالينية بدء تفكيك أسلحتها النووية برفع فوري للعقوبات المفروضة عليها.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية عنه قوله: "يجب أن نوجّه ضربة قاضية للقوات المعادية التي تعتقد بأن العقوبات يمكن أن تُخضع كوريا الشمالية، من خلال الارتقاء بالبناء الاشتراكي إلى مستوى مرتفع من الاكتفاء الذاتي، بما يلائم ظروفنا ودولتنا، اعتماداً على ما لدينا من قوة وتكنولوجيا وموارد".

واشارت الوكالة الى ان كيم لم يتطرّق الى الأسلحة النووية ولم ينتقد ترامب، علماً ان بيونغيانغ اعتبرت الشهر الماضي أن العقوبات تمثل "عملاً ضد الإنسانية يستهدف تدمير الحضارة الحديثة وإعادة المجتمع إلى عصور الظلام القروسطية".