شكرا لقرائتكم ماي تدافع أمام البرلمان عن إرجاء ثانٍ لـ "بريكزيت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن – رويترز، أ ف ب | منذ ساعتين في 11 أبريل 2019 - اخر تحديث في 11 أبريل 2019 / 20:28

دافعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن قرارها تأجيل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت) والسعي الى خطة خروج توافقية مع حزب العمال المعارض، فيما طالبها نائب بالاستقالة.



جاء ذلك بعدما وافق الاتحاد الاربعاء على إرجاء خروج بريطانيا لستة أشهر، حتى 31 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، فيما تحاول ماي تمرير اتفاق توصلت اليه مع بروكسيل، بعدما رفضه مجلس العموم (البرلمان) 3 مرات.

وقالت ماي أمام البرلمان: "هذا ليس السبيل المألوف في السياسة البريطانية. لن يكون التوصل الى اتفاق سهلاً، لأن النجاح سيحتاج من الطرفين تقديم تنازلات".

لكن بيانها في شأن قرار تأجيل الخروج من الاتحاد للمرة الثانية، أغضب نواباً مؤيّدين لـ "الطلاق". ووصف النائب بيل كاش القرار بأنه "استسلام بائس"، وزاد في اشارة الى ماي: "هل تقبل أيضاً بأن يقوّض اتفاق الانسحاب ديموقراطيتنا والأساس الدستوري لإرلندا الشمالية وحقنا في حكم أنفسنا وسيطرتنا على قوانيننا؟ هل سيقوّض مصالحنا القومية؟ هل ستستقيل"؟

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وردّت رئيسة الوزراء، قائلة: "اعتقد بأنك تعلم الردّ على ذلك". واضافت أن لا شيء أكثر أهمية من تنفيذ الخروج من الاتحاد، لافتة الى أن بريطانيا قد تنسحب من التكتل قبل 31 تشرين الأول، وتتفادى المشاركة في الانتخابات الأوروبية المرتقبة الشهر المقبل، إذا أقرّ البرلمان اتفاق (بريكزيت) بحلول 22 أيار (مايو).

ورحّبت أوساط الأعمال البريطانية بحذر بالتمديد الجديد لـ "الطلاق"، لكنها دعت إلى إنهاء "فوضى" تعمّ هذا الملف. وكتبت كارولين فيربيرن، المديرة العامة لاتحاد الصناعات في بريطانيا، على "تويتر" أن "هذا الإرجاء الجديد يعني تجنّب أزمة اقتصادية وشيكة، لكنه يجب أن يكون بداية لانطلاقة جديدة". وحضّت المسؤولين على "استغلال هذه المرحلة لأقصى درجة"، مشددة على أن "التعاون الصادق بين الأحزاب، ضروري لإنهاء هذه الفوضى".

وطالب رئيس "جمعية مصنعي السيارات وتجارها" مايك هاويس الحكومة والبرلمان بـ "استغلال هذا الارجاء في شكل هادف لإزالة احتمال الخروج من دون اتفاق إلى الأبد، وضمان التوصّل إلى حلّ إيجابي بعيد المدى يؤدي إلى تجارة من دون حواجز". وأضاف: "إذا فشلوا في ذلك، سنواجه هاوية مدمرة".

أما آدم مارشال، المدير العام لغرف التجارة البريطانية التي تمثل آلاف الشركات، فنبّه الى ان "مشاعر الاحباط لا تزال تسود قطاع الأعمال في شأن هذه العملية السياسية التي تبدو بلا نهاية".