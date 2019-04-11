شكرا لقرائتكم حزب كردي يشكو "فخّاً" في الانتخابات التركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أنقرة - أ ف ب، رويترز | منذ 3 ساعات في 11 أبريل 2019 - اخر تحديث في 11 أبريل 2019 / 18:49

اتهم "حزب الشعوب الديموقراطية" الكردي اللجنة العليا للانتخابات بنصب "فخّ" له، عبر حرمانها مرشحين فائزين من مناصبهم، في الانتخابات البلدية التي نظمتها تركيا الأسبوع الماضي.



وأفادت وكالة "دمير أوران" التركية بأن اللجنة قررت سحب المناصب من أشخاص صُرفوا من الخدمة، بموجب مرسوم قانون في إطار حملة اعتقالات واسعة شنتها السلطات بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016، على رغم فوزهم في الانتخابات. وأوضحت أنه في هذه الحال، يتسلّم المنصب المرشح الذي حلّ ثانياً، ومعظمهم من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم.

واشار الحزب الكردي الى ان "اللجنة الانتخابية التي كانت أعلنت أن (لمرشحيه) حقاً في خوض الانتخابات، تلاعبت بنا، ونصبت لنا فخاً".

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وذكر قيادي في الحزب أن قرار اللجنة طاول 8 من مرشحيه المنتخبين في جنوب شرقي تركيا التي تقطنها غالبية كردية. وبين هؤلاء المرشح عن منطقة باغلار في دياربكر، الذي تصدّر بفارق يتجاوز 70 في المئة من الأصوات، عن مرشح الحزب الحاكم الذي حلّ ثانياً ونال 25 في المئة من الأصوات.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حضّ اللجنة العليا للانتخابات على إلغاء الانتخابات في إسطنبول، متذرعاً بمخالفات.

وعلّق أكرم إمام أوغلو، مرشح "حزب الشعب الجمهوري" المعارض الذي أظهرت النتائج الأولية فوزه في المدينة، قائلاً: "تخلّوا عن هذه العملية المصطنعة... فزنا، انتهى الأمر وكفى. تفرزون الأصوات منذ 10 أيام من أسفل لأعلى ومن أعلى لأسفل، ومن اليمين لليسار ومن اليسار لليمين".

واشار الحزب الى ان إمام أوغلو لا يزال يتقدّم بفارق 14005 أصوات، بعد إعادة فرز 97.4 في المئة من الأصوات.