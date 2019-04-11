شكرا لقرائتكم البخاري يفتتح مشروع توزيع الأضاحي على المحتاجين الجراح: السعودية لطالما عودت لبنان الوقوف الى جانبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 11 أبريل 2019 - اخر تحديث في 11 أبريل 2019 / 18:20

افتتح سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري ظهر اليوم (الخميس)، مشروع توزيع الأضاحي على المحتاجين، في اطار مشروع المملكة للإفادة من الهدي والاضاحي بإدارة البنك الإسلامي للتنمية، وبالتعاون مع صندوق الزكاة في لبنان، في ارض دار الفتوى في فردان، في حضور وزير الإعلام جمال الجراح، ممثل مفتي الجمهورية اللبنانية المدير العام لصندوق الزكاة الشيخ زهير كبي، ومسؤولين من دار الفتوى والسفارة السعودية.



وأكد الجراح أنها "ليست المبادرة الأولى من المملكة العربية السعودية التي تقدم دائما الخيرات للشعب اللبناني وللنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، وهي لفتات كريمة طالما اعتدناها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والشعب السعودي للبنان واللبنانيين، تقديرا للأزمات التي يمر بها الشعب اللبناني والسوري والفلسطيني". ورأى أنها "مبادرة مباركة ومشكورة"، آملا "استمرار الدعم السعودي للبنان واللبنانيين، وأن هذا الأمر مؤكد لأنهم لطالما عودونا الوقوف الى جانبنا خصوصا مع بدء اعادة اعمار لبنان مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري".

وتوجه بالشكر "باسم الشعب اللبناني والنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين الى الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على مبادراتهما الكريمة والمستمرة والطيبة".