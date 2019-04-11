شكرا لقرائتكم سفينة مهاجرين تناشد أوروبا فتح ميناء بعد 8 أيام في البحر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 4 ساعات في 11 أبريل 2019 - اخر تحديث في 11 أبريل 2019 / 18:48

روما - رويترز - ناشدت سفينة خيرية على متنها عشرات المهاجرين الأفارقة الدول الأوروبية اليوم الخميس فتح ميناء آمن لها بعدما تقطعت بها السبل لمدة 8 أيام بين مالطا وإيطاليا، وقالت إن صحة المهاجرين تتدهور.



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ورفضت روما وفاليتا دخول السفينة "آلان كردي" إلى مياههما الإقليمية بعدما أنقذت السفينة، التي تديرها المنظمة الإنسانية الألمانية "سي آي"، 64 مهاجراً قبالة الساحل الليبي في 3 الجاري. وليبيا هي نقطة الانطلاق الرئيسة للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر في رحلة محفوفة بالأخطار إلى أوروبا. وتتقطع السبل في العاصمة الليبية طرابلس حالياً بآلاف المهاجرين واللاجئين الأفارقة والسوريين مع اقتراب المعركة للسيطرة على المدينة.

ونقلت زوارق دورية من مالطا هذا الأسبوع امرأتين من بين 12 امرأة على متن السفينة "آلان كردي" لأسباب صحية. وقالت منظمة "سي آي" إن واحدة من الاثنتين، وهي نيجيرية حامل تبلغ من العمر 23 سنة، نُقلت مساء أمس الأربعاء بعد أزمة صرع. وقالت المنظمة الخيرية في بيان: "آلان كردي في حاجة ماسة إلى حل سريع وسياسي وإنساني من أجل 62 لاجئاً و17 من أفراد الطاقم الذين تشعر عائلاتهم بالقلق أيضا".

وأغلقت إيطاليا موانئها أمام السفن الإنسانية منذ حزيران (يونيو) الماضي عندما شكل حزب "الرابطة" اليميني المتطرف حكومة ائتلافية مع "حركة خمس نجوم" المناهضة للمؤسسات. وطلب زعيم حزب "الرابطة" نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني الأسبوع الماضي من ألمانيا تحمل مسؤولية السفينة.

ودول الاتحاد الأوروبي على خلاف بشأن الهجرة منذ الارتفاع المفاجئ في عدد الوافدين من منطقة البحر المتوسط عام 2015، ما أدى إلى زيادة الخدمات الاجتماعية والأمنية وحشد التأييد للجماعات اليمينية المتطرفة والقومية والشعبوية. ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، انخفض عدد الوافدين من البحر من أكثر من مليون شخص في سنة الذروة إلى حوالي 140 ألف شخص عام 2018. لكن التوترات السياسية بشأن الهجرة لا تزال محتدمة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في أيار (مايو) المقبل.