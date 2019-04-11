قطر وبلغاريا تبحثان تعزيز التعاون في عدة مجالات

الدوحة/ أحمد يوسف/ الخليج 365
بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، مع الرئيس البلغاري رومين راديف، تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والبنية التحتية والتكنولوجيا والتعليم والطب التكميلي.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات جمعت الطرفين بالديوان الأميري القطري بالعاصمة الدوحة، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتطويرها؛ إضافة إلى تناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
وتطرق الطرفان إلى المنتدى الاقتصادي القطري البلغاري، المنعقد بالتزامن مع زيارة راديف للدوحة؛ وأكدا أنه "يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين."
وفي كلمة له خلال منتدى الأعمال القطري البلغاري، الذي انعقد مساء الخميس، قال الرئيس راديف، إن قطر وبلغاريا تسعيان إلى الانتقال بمستوى تلك العلاقات السياسية إلى آفاق اقتصادية ذات نتائج ملموسة.
وأشار إلى إن "14 مليون دولار هي قيمة التبادل التجاري بين الدولتين."
ولفت إلى أن "بلغاريا تضم أكثر من 200 شركة تنتج قطع الغيار لكبرى شركات السيارات العالمية التي تستثمر فيها قطر."
وشهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المناطق الحرة القطرية، والشركة الوطنية للمناطق الصناعية في بلغاريا، وتهدف الى التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال تسيير وإدارة المناطق الحرة والمناطق الصناعية.
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