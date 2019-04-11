قطر تدعو إلى إعلاء المصلحة العليا وتحقيق تطلعات السودانيين

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

ناشدت قطر الأطراف الفاعلة في السودان، إعلاء المصلحة الوطنية العليا، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني ومطالبه العادلة في الحرية والعدالة.

ودعت في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (قنا)، الخميس، إلى "حقن دماء أبنائه واتباع الوسائل السلمية والحوار البناء سبيلا لإدارة العملية السياسية".

جاء ذلك عقب إعلان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، عزل الرئيس عمر البشير، وبدء فترة انتقالية لعامين.



وعبرت الدوحة عن ثقتها بقدرة "الشعب السوداني الشقيق على تجاوز هذه المرحلة المفصلية من تاريخ وطنهم، لبناء سودان مستقر ومزدهر، تحيا فيه الأجيال القادمة برفاه وسلام".

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وطالبت جميع القوى الإقليمية والدولية بـ "دعم وحدة وتماسك السودان".

وأكدت أنها "ظلت خلال الفترة الماضية تتابع عن كثب الحراك الشعبي والتطورات في السودان، دافعها الحرص على سلامة الشعب السوداني الشقيق، وعلى أمن واستقرار السودان".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن "بن عوف"، عزل البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.

جاء ذلك، في بيان بثه التلفزيون الرسمي السوداني، وأعلن فيه "بن عوف" أيضا حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وحظر التجوال لمدة شهر اعتبارا من مساء الخميس.

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