البحرين: نتطلع لتجاوز السودان هذه المرحلة الحاسمة

المنامة/ الخليج 365

قالت البحرين، الخميس، إنها تتابع بـ"اهتمام شديد" التطورات الراهنة التي يشهدها السودان، مشيرة إلى تطلعها لتجاوزه هذه "المرحلة الحاسمة".

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، أن المملكة "تتابع باهتمام شديد التطورات الراهنة التي يشهدها السودان"، عقب إعلان وزير الدفاع عوض بن عوف، عزل الرئيس عمر البشير، واعتقاله.

وشددت على موقف البحرين "الداعم للسودان ولكل ما فيه الحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره، وكل ما يضمن مصلحة الشعب السوداني".

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ووفق المصدر ذاته، أعربت البحرين عن "تطلعها إلى أن يتجاوز السودان هذه المرحلة الحاسمة بوعي أبنائه ومن أجل تحقيق طموحات شعبه".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن وزير الدفاع السوداني، عزل الرئيس البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.

كما أعلن "بن عوف" في بيان بثه التلفزيون الرسمي السوداني، إعمال حالة الطوارئ لثلاثة أشهر، وفرض حظر التجوال لشهر اعتبارا من مساء الخميس.

فيما ردد ناشطون معتصمون هتافات تدعو لإسقاط "بن عوف"، رفضًا للبيان، وفق شهود عيان.

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