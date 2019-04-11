إيران تدعو الأطراف بالسودان للتعبير عن مطالبها عبر الحوار

طهران / محمد قورشون / الخليج 365

دعت إيران، الخميس، جميع الأطراف في السودان إلى اتباع الطرق السلمية، والتعبير عن المطالب من خلال التفاوض والحوار.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي، نشر على موقع وزارة الخارجية الإيرانية، حول موقف إيران من الأحداث في السودان.

وأوضح قاسمي أن السياسة المبدئية لإيران، تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، معتبرا ما حدث في السودان، "يأتي في هذا الإطار".

Advertisements

إلا أنه دعا جميع الأطراف في السودان إلى "اتباع الطرق السلمية، والتعبير عن المطالب عبر التفاوض والحوار".

وأعرب عن أمله في عودة الاستقرار والهدوء في السودان بأسرع وقت.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.