العراق.. ارتفاع ضحايا عبّارة الموصل إلى 116 غريقا

نينوى (العراق)/ سرهاد شاكر، نازا محمد/ الخليج 365

أعلنت السلطات العراقية ارتفاع عدد ضحايا عبّارة غرقت، قبل أسابيع، في نهر دجلة بمدينة الموصل (شمال)، إلى 116 غريقا.

جاء ذلك في بيان صدر، الخميس، عن مدير الدفاع المدني العام، اللواء كاظم سلمان بوهان، اطلعت عليه الخليج 365.

وفي 21 مارس/ آذار الماضي، غرقت عبّارة كانت تقل قرابة 200 شخص بنهر دجلة، في الجزيرة السياحية، ما أسفر عن مصرع أكثر من 100 شخص، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

وقال بوهان، "انتشلت جثة جديدة من ضحايا عبارة الجزيرة السياحية في الموصل".

وأضاف أن "الجثة التي انتشلت مؤخرا كانت ضمن ناحية الشورة في الموصل".

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني عثرت، صباح الخميس، على جثة (أخرى) في ناحية القيارة".

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وبانتشال الجثتين، أشار بوهان، إلى أن "عدد ضحايا العبّارة بلغ 116 غريقا، فيما جرى إنقاذ 33 شخصا".

من جهته، قال مدير الدفاع المدني في الموصل، العقيد حسام خليل، للأناضول، إن "عمليات البحث مستمرة حتى الآن، لكن هناك بعض المعوقات المتمثلة بارتفاع منسوب المياه ووعورتها، مما يصعب على الغواصين العمل".

وتابع خليل، أن "دائرة الطب العدلي لا تحتفظ بالجثث، لكنها لا تسلمها إلى ذويها إلا بعد استكمال الإجراءات الأمنية بشأنها، وهذا سياق أمني ضروري".

وأكد أنه "لا يوجد عدد محدد للمفقودين، لأننا لا نعرف العدد الحقيقي الذي كان متواجدا على متن العبارة".

والأسبوع الماضي، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، أن التحقيقات الأولية في حادثة انقلاب العبّارة بالموصل، تشير إلى أنها ناجمة عن "أسباب فنية".

ووفق المفوضية، وهي هيئة مستقلة مرتبطة بالبرلمان، فإن 56 شخصا ما زالوا مفقودين جراء الحادثة، فيما تم إنقاذ 33 شخصا فقط من أصل نحو 200.

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