​غوتيريش يدعو للهدوء في السودان

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365



دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، الخميس، الجميع في السودان إلى "الهدوء والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس".

جاء ذلك في بيان تلاه علي الصحفيين المتحدث باسم غوتيريش، "استيفان دوغريك"، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح البيان، أن غوتيريش، "يواصل متابعة التطورات في السودان عن كثب، ويكرر دعوته للهدوء وأقصى درجات ضبط النفس من قبل الجميع".

وأكد "استعداد الأمم المتحدة لدعم الشعب السوداني وهو يرسم طريقا للمضي قدما".



وفي وقت سابق الخميس، أعلن وزير الدفاع عوض بن عوف، في بيان، عزل الرئيس عمر البشير، وبدء فترة انتقالية لمدة عامين، إلى جانب إعلان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر وحظر التجوال لشهر.

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وتأتي قرارات بن عوف، عقب احتجاجات تشهدها السودان منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول، بدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بإسقاط النظام، وأسفرت عن سقوط عديد من القتلى والجرحى.



وردا على سؤال بشأن موقف الأمين العام من مطالبة المحكمة الجنائية الدولية القبض على البشير، قال دوغريك "إن غوتيريش، طالب مرارا بضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".



وعقب قرارات بن عوف، قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبدلله، إن "المحكمة لا تعلق حول الأوضاع الداخلية في أي بلد، أمّا البشير فأصدرت المحكمة أمرين بالقبض عليه، ولا يزالان ساريي المفعول".

يذكر أن المحكمة الجنائية أصدرت أمرين باعتقال البشير في 2009 و2010 لاتهامه بـ"تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى" في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور، غربي البلاد.



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