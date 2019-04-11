الجيش السوداني يدعو المواطنين إلى الالتزام بحظر التجول

الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الخليج 365

دعا الجيش السوداني، مساء الخميس، المواطنين إلى الالتزام بحظر التجول، المعلن من الساعة العاشرة مساءً وحتى الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وقال الجيش في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، "نظرا لمخاطر قد تترتب على عدم الالتزام بحظر التجول المعلن من الساعة العاشرة مساء (20:00 ت.غ) وحتى الرابعة صباحا (02:00 ت.غ)، نلفت نظر المواطنيين الكرام للعناية بذلك والالتزام به".

وبرر الجيش دعوته تلك، بأنه "حتى تؤدي القوات المسلحة واللجنة الأمنية واجباتها في حفظ الأمن والسلامة العامة والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنيين".

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وفي وقت سابق الخميس، أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.

كما أعلن "بن عوف" في بيان بثه التلفزيون الرسمي السوداني، إعمال حالة الطوارئ لثلاثة أشهر، وفرض حظر التجوال لشهر اعتبارا من مساء الخميس.

لكن "تجمع المهنيين" وتحالفات المعارضة، أعلنوا رفضهم بيان الجيش "جملة وتفصيلا"، ودعوا إلى مواصلة الاعتصام حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.