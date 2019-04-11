الداخلية المصرية: مقتل 6 عناصر من "حسم" في تبادل إطلاق نار

القاهرة/ الخليج 365

أعلنت الداخلية المصرية، الخميس، مقتل 6 أشخاص قالت إنهم "مسلحين" من حركة "حسم"، التي تعتبرها السلطات "إرهابية".

وقالت الوزارة، في بيان، إن "قوات الأمن رصدت وكرا بمحافظة القليوبية (شمال)، وقتلت 6 عناصر كانوا يختبئون فيه (لم تحدد أسمائهم)، خلال تبادل إطلاق نار".

وأضافت أن "القتلى أعضاء بحركة حسم"، التي تعتبرها السلطات "الجناح المسلح لجماعة الإخوان المسلمين".

وفي أكثر من مناسبة عبر بيانات وتصريحات رسمية، أكدت جماعة الإخوان المسلمين رفضها للعنف، وتبرأت من حركة "حسم" التي ظهرت في 2016، وتبنت عدة عمليات مسلحة، مستهدفة قضاة ومسؤولين أمنيين وعسكريين في البلاد.

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ولم يتسن التأكد من الرواية الأمنية من مصادر مستقلة، غير أن مراكز حقوقية محلية ودولية عادة ما تتهم الأجهزة الأمنية باعتيادها "تصفية معارضين عزل" عند القبض عليهم، وهو ما تنفيه تلك الأجهزة عادة وتعتبره "أكاذيب".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الداخلية المصرية، في بيان آخر، مقتل 11 "مسلحا"، إثر تبادل إطلاق نار في مدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء، (شمال شرق).

وقبل يومين، قتل 8 أشخاص بينهم 5 عناصر شرطة، وأصيب 27 آخرون، في تفجيرين بمدينتي رفح والشيخ زويد بشمال سيناء.

وقال بيان منسوب لتنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي، على "تويتر" الثلاثاء، إن "انتحاريا يدعى أبو هاجر المصري، نفذ هجوما على دورية للشرطة بالقرب من قسم شرطة الشيخ زويد، ما أدى إلى مقتل وإصابة 15 شخصا".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.