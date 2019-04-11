أمير عسير ووزير النقل يتفقدان مشاريع الحد الجنوبي

ابها

رفع أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده العضيد على ما تحظى به منطقة عسير من اهتمام بالغ مثلها مثل بقية مناطق المملكة.

جاء ذلك خلال تفقده ووزير النقل الدكتور نبيل العامودي في رحلة جوية اليوم الخميس شملت مواقع متعددة في منطقة عسير، ومنها سير أعمال مشروع عقبة خشم عنقار‬⁩ ⁧‫- كحلاء‬⁩ الحدودية؛ ⁩والتقيا بأهالي المراكز الحدودية واستمعا لمطالبهم.

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وأكد أمير منطقة عسير أن كل قطعة من تراب المملكة العربية السعودية تحظى بنفس الأهمية بعُدت أو قربت، ولا يوجد مكان مهم وآخر غير مهم”؛ وأوضح سموه “أن المنطقة التي تربط ما بين خشم عنقار وكحلا هي منطقة حيوية جداً، وأن وزارة النقل حال علمها بحاجة الأهالي استجابت والآن ينفذ المشروع على أكمل وجه بحول الله وقوته”.

وقال وزير النقل الدكتور نبيل العامودي أن نسبة الإمجاز في مشروع عقبة خشم عنقار وصلت إلى ٣٠%؛ وتعتبر متقدمة على الجدول الزمني؛ ويتوقع الانتهاء منها في خمسة أشهر بإذن الله، مضيفاً أن هذا المشروع يعتبر شريان حيوي ومهم للمنطقة ولأهالي مركز كحلا والمراكز المجاورة؛ وأشاد معالي وزير النقل بجهود الأمير تركي وما بذله في جمع الأطراف المتداخلة لإنهاء المشروع وجعلهم يعملون كفريق واحد مُنجِز

من جهة أخرى ذكر معالي الوزير أن آخر زيارة له للمنطقة كانت قبل ثلاثة أسابيع للوقوف على الطريق المحوري الرابط بين منطقتي عسير وجازان وتوسعة مطار أبها الحالي حيث تعد من المشاريع المحورية بقيمة 10 مليار ريال وتم طرحها الآن للتصميم والهندسة التفصيلية وفق التوجة العام للمنطقة وبما يضمن الحفاظ على الهوية العسيرية .