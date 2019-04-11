أمن_الطرق: إحباط تهريب 350 حزمة قات في #صمخ

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صحيفة الخليج الالكترونية
أحبطت دوريات أمن الطرق بمركز صمخ التابع لمحافظة بيشة اليوم (الخميس)، محاولة شخص تهريب كمية كبيرة من القات المُخدر داخل مركبة.
وأوضح مصدر أمني، أنه أثناء قيام أفراد أمن الطرق في صمخ بمهام عملهم، اشتبهوا في إحدى المركبات التي تُستخدم لحفر الآبار، يستقلها سائق من جنسية آسيوية، وعلى الفور تم إيقافه، وبتفتيش المركبة عُثر بداخلها على 350 حزمة قات كانت مخبأة بإحكام داخل حوض السيارة.
وذكر المصدر، أنه تم ضبط الشخص والممنوعات وعمل محضر بالواقعة، وإحالتهم للجهات المختصة.وفقا لـ “عكاظ”.
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