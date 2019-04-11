في أول رد فعل.. حزب البشير يهدد الجيش السوداني

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حزب البشير يهدد الجيش

أعرب حزب المؤتمر الوطني الذي يرأسه عمر البشير، عن رفضه الكامل للإجراءات التي أعلنها وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، في بيان القوات المسلحة اليوم، إذ قال مطالبا الجيش بالعودة إلى ثكناته، إذ قال القيادي بالحزب نعمان عبد الحليم، إن "بيان الجيش انقلابا عسكريا على رئيس منتخب"، مهددا بالخروج إلى الشوارع ضد الجيش قرر اعتقال قيادات الحزب، داعيا القوات المسلحة السودانية إلى طلاق سراح البشير فورا، جاء ذلك بعد إعلان وزير الدفاع اقتلاع رأس النظام واحتجاز البشير في مكان آمن، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شئون البلاد.

وبعد حوالي 4 أشهر على انتفاضة الشعب السوداني ضد رئيسه عمر البشير، وبعد اعتصام دام عدة أيام، خرج الجيش السوداني اليوم معلنا انتهاء عهد البشير، حاملا رسالة للشعب المثابر في المطالبة بحقوقه.وجاءت أبرز نقاط رسالة الجيش في أن «اللجنة الأمنية العليا تابعت منذ فترة طويلة ما يجري في مؤسسات الحكم من فساد وسوء

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