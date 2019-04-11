الاتحاد الأوروبي يدعو حفتر إلى وقف الهجوم على طرابلس

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وتعطل بيان فيديريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد اليوم وسط خلاف بين فرنسا وإيطاليا بشأن كيفية التعامل مع الصراع المتصاعد، وفق وكالة "رويترز".
© AFP 2019 / Tobias SCHWARZ
وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.
وأدت المعارك الجارية لإعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا تأجيل المؤتمر الوطني الليبي الذي كان مقررا منتصف الشهر الجاري.
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