نائب مندوب روسيا في الأمم المتحدة: لسنا مستعدين لتأييد طرف معين في السودان بعد

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الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال بوليانسكي للصحفيين: "سوف نكون حذرين، ولن نقف إلى جانب طرف، روسيا كانت وستبقى صديقاً للسودان".

ووفقاً له، ما يدعو للحذر هو عدم وضوح ما يحصل في البلد، وأشار إلى أنه أولاً وآخراً يجب أن يقرر الشعب السوداني مصير البلد.

وأعلن وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، في وقت سابق من اليوم الخميس، الإطاحة بالرئيس السوداني، عمر حسن البشير، الذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة، على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة، كما أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى الحكم لعامين، وتعطيل الدستور الانتقالي لعام 2005، وإعلان الطوارئ لثلاثة أشهر وحظر التجول لمدة شهر من الساعة العاشرة مساءا حتى الرابعة صباحا، وحل مجلس الوزراء وتكليف وكلاء الوزراء بتسيير الأعمال.