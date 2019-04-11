"داعش" يعلن قتل 6 من قوات حفتر

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وحسب "رويترز" فإن وسائل إعلام تابعة للتنظيم الإرهابي (المحظور في روسيا) قالت إن "التنظيم قتل ستة من قوات شرق ليبيا التابعة لخليفة حفتر قرب مدينة سبها جنوب غربي ليبيا".

وذكر التنظيم الإرهابي اليوم الخميس إنه قتل ستة من قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) قرب مدينة سبها جنوب غربي ليبيا.

وأكد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي وقوع الهجوم لكنه نفى سقوط قتلى في صفوف قواته.

وأفاد مصدر عسكري ليبي في القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر اليوم الخميس، استمرار الاشتباكات في منطقة السواني بالعاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "سبوتنيك" إن "الاشتباكات مستمرة منذ ليلة الأمس الأربعاء في منطقة السواني بن يادم 20 كم عن وسط العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق"، مشيراً إلى أن "قوات الجيش الليبي تمكنت من أسر مجموعة من قوات الوفاق خلال الاشتباكات في السواني.