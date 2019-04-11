شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج» توجه باستضافة المعتمرين السودانيين حتى عودة الرحلات إلى بلادهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجه وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، باستضافة المعتمرين السودانيين وتقديم كافة الخدمات لهم حتى عودة الرحلات إلى السودان، ومتابعة مكاتب شركات الطيران والموانئ البحرية لتأكيد حجوزات العودة الجديدة.

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