شكرا لقرائتكم خبر عن موظفة تحاول إلقاء نفسها من نافذة مبنى بحائل.. و«الدفاع المدني» يتدخل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - حائل:

تمكَّنت فرق الدفاع المدني بحائل، من إنقاذ موظفة حاولت إلقاء نفسها من نافذة أحد مستوصفات الأسنان بحي المطار ظهر اليوم الخميس.

وكانت عمليات الدفاع المدني قد تلقت بلاغاً يفيد بمحاولة موظفة بالمستوصف، إلقاء نفسها من المبنى، وذلك بعد خروجها من نافذة الدور الثالث لمبنى المستوصف، وخلال وقت قياسي باشر الدفاع المدني الموقع، واتخذ الاحتياطات اللازمة، التي ساهمت في الحفاظ على حياة الموظفة.

وتعرضت الموظفة لبعض الإصابات أثناء محاولة خروجها مع النافذة؛ مما استدعى نقلها لمستشفى الملك خالد بحائل.