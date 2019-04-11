شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أمطار غزيرة على الرياض مصحوبة بـ«برق ورعد» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: تهطل في هذه الأثناء أمطار غزيرة على العاصمة الرياض، مصحوبة ببرق ورعد. وكانت الأرصاد قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على الرياض. Advertisements

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