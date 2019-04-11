شكرا لقرائتكم خبر عن سيول عارمة تجرف أعمدة الإنارة بالأفلاج (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت محافظة الأفلاج، ظهر اليوم الخميس، سيولاً جارفة تسببت في جرف أعمدة الكهرباء بالقرب من ستارة شمال الأفلاج.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها ستارة والغيل وحراضة بمحافظة الأفلاج هذه الأيام إلى جريان جميع الشعاب والعديد من الأودية الكبيرة، ولا تزال السيول جارية فيما لم تسجل أي خسائر بشرية ولله الحمد.

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بدورها، باشرت فرق الدفاع المدني بالأفلاج، عدداً من حالات الاحتجاز جراء السيول، دون وقوع إصابات بفضل الله.