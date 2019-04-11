شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. حملة توعوية لحماية المستهلكين بشعار «لا تسكت عنها» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دشَّنت خدمة العملاء بأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإنارة العامة لصحة البيئة؛ حملة توعوية تحت عنوان: “لا تسكت عنها”، ضمن مبادرة “المواطن عين الأمانة”، التي أطلقها الأمين قبل عدة أشهر.

وأوضحت الأمانة، أن الحملة تهدف إلى رفع المستوى التوعوي والتنبيه على المخالفين لأنظمة الغذاء والصحة العامة.

ودعت الأمانة لإبلاغها عبر الاتصال بـ”940″ عند ملاحظة إعداد الطعام والمحاسبة والتنظيف بقفاز واحد، وعدم غسل الأيدي قبل البدء بالحلاقة، إلى جانب رمي المخلفات بالشوارع والحدائق العامة.