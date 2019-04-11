فيديو| 4 انقلابات و6 محاولات فاشلة.. السودان في 62 عاما

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي عمر البشير، صاحب وضع متميز في تاريخ تلك الانقلابات، إذ قاد انقلاب نجح عام 1989، وبعد 30 عاما أطيح به، الخميس، في انقلاب مماثل سبقته ثورة شعبية.



بإطاحة الجيش السوداني، برئاسة البلاد، المشير عمر البشير، تدخل الخرطوم تاريخا حافلا منذ استقلالها عام 1956 بنحو 10 انقلابات، نجح منها 4 انقلابات نستعرضهم في الفيديو التالي:.

١- محاولة انقلاب عام 1957

قادة مجموعة من ضباط الجيش والطلاب الحربيين، ضد أول حكومة وطنية ديمقراطية بعد الاستقلال برئاسة الزعيم السوداني إسماعيل الأزهري، وحكم على المحاولة بالفشل.

٢- انقلاب 17 نوفمبر عام 1958

يعتبر أول انقلاب عسكري ناجح في تاريخ السودان، ضد حكومة ائتلاف ديمقراطية بين حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي.



٣ -انقلاب 25 مايو عام 1969:

قاده العميد آنذاك جعفر محمد نميري ومجموعة من الضباط المحسوبين على الحزب الشيوعي والقومية العرب، ويعرف بأنه أكثر الانقلابات تأثيرا على البلاد.

٤ - محاولة انقلاب 19 يوليو عام 1971:

عرف بانقلاب هاشم العطا، الذي استولى جزئيا على العاصمة الخرطوم لمدة يومين، استطاع النميري أن يعيد سلطته ويقوم بمحاكمة الانقلابيين.



٥- محاولة انقلاب عام 1975:

وقعت محاولة انقلابية أخرى فاشلة، ولقي الانقلابيون حتفهم رميا بالرصاص أو شنقا حتى الموت.

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٦ -محاولة انقلاب 2 يوليو 1976:

انطلقت من ليبيا، وكانت بمشاركة واسعة من المعارضة مع عميد في الجيش، وتسللت إلى الخرطوم عبر الحدود مع ليبيا، وتعامل النظام مع المحاولة بعنف غير مسبوق.

٧ - انقلاب 30 يونيو عام 1989:

جاء الانقلاب من قبل الرئيس المنقلب عليه عمر البشير، بمساعدة الاسلاميين في السودان من قبل حزب "الجبهة الاسلامية القومية".

٨ - محاولة انقلاب عام 1992:

كانت المحاولة الانقلابية الفاشلة يتزعمها العقيد أحمد خالد.



٩ - محاولة انقلاب عام 2004:

تحدثت الحكومة حينها عن محاولة إنقلابية ونسبته إلى حزب المؤتمر الشعبي المعارض.



١٠ - إطاحة الجيش برئاسة البلاد بعد ثورة شعبية في 2019

أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف اليوم الخميس عزل البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين..

