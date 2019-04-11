فيديو| خطة تسيير الأمور فى السودان عقب عزل البشير .. تعرف عليها

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي حدد وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف خطة تسيير أمور البلاد عقب إعلان عزل الرئيس عمر البشير، وإلقاء القبض عليه والتحفظ عليه في مكان آمن.
للتعرف على الخطة شاهد الفيديو التالي
جاءت تحركات القوات المُسلحة السودانية بعد التزامها الصمت منذ بداية الأزمة ونزول المواطنين إلى احتجاجات في ديسمبر الماضي، وحرص قيادتها على عدم التدخل في الأمر، ولكن الجنود انضموا إلى المتظاهرين المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش وأخذوا يغنون ويرقصون معهم، حسبما نقلت تقارير إعلامية سودانية أمس الأربعاء.
وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن المتظاهرين حملوا بعض الجنود على الاكتاف، بينما قام جنود بإطلاق النار في الهواء عندما حاول جهاز الأمن والمخابرات الوطني القوي تفرقة المتظاهرين.
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