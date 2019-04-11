تعرف على أضرار القمل

القمل من الحشرات المزعجة التى قد تسبب مضاعفات خطيرة إذا تم إهمال علاجها، وهو 3 أنواع نوعاً يعيش فى الشعر ويعرف بـ قمل الرأس والآخر يعيش فى المنطقة الحساسة بالجسم ويسمى "قمل العانة"، والنوع الثالث هو "قمل الجسم"، فى هذا التقرير نتعرف على قمل الجسم ومضاعفاته على صحتك، بحسب ما ذكر موقع "everydayhealth".

ويتغذى قمل الجسم على دم الإنسان ولكنه لا يعيش فعلياً فى الجسم، حيث يضع قمل الجسم بيضه على طبقات الملابس والفراش أو بالقرب منها، ويزحف ببساطة على الجلد عدة مرات يوميًا للحصول على طعامه من الدم.

علامات الاصابة بقمل الجسم

- لدغات صغيرة وحمراء ومحددة على الجسم وتكون أكثر شيوعًا في المناطق التي تلمس فيها طبقات الملابس الجلد، مثل حول الرقبة والكتفين والإبطين والخصر ومنطقة الفخذ.

-الحكة الشديدة، كما قد يكون هناك أيضًا طفح جلدي، ناجم عن رد فعل تحسسي للدغات قمل الجسم.

-في بعض الأحيان ، يمكن أن تسبب الحكة في القروح، والتي يمكن أن تصيبك بالبكتيريا أو الفطريات، مما يسبب التهابات ثانوية.

-بالنسبة لأولئك الذين يكافحون مع الإصابة بقمل الجسم لفترة طويلة من الزمن، قد يصبح الخصر إلى منطقة الفخذ العليا سميكًا ولونه أزرق رمادي بسبب اللدغات.

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انتقال العدوى بقمل الجسم

قمل الجسم معدياً ويمكن أن ينتشر بسرعة من خلال الاتصال الجسدي الوثيق مع شخص مصاب بقمل الجسم - أو عن طريق الاتصال المباشر مع الملابس أو المفروشات أو الملابس.

مضاعفات قد يسببها قمل الجسم

قمل الجسم لا يسبب مشاكل خطيرة فى الغالب ولكن في ظل ظروف معينة، يمكن لقمل الجسم أن ينشر بعض الأمراض البكتيرية، مثل التيفود الوبائي، حمى الخنادق، والحمى التي تنقلها القمل، حيث تنتشر هذه الأمراض عندما يخدش الشخص المصاب براز الطفيليات في الجلد.