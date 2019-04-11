وزير الدفاع السوداني: «كان صبر أهل السودان يفوق احتمال البشر»

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing بيان القوات المسلحة السودانية

خرجَ وزير الدفاع السوداني ورئيس اللجنة الأمنية العليا، عوض بن عوف، ليعلن تفاصيل بيان القوات المسلحة السودانية.

بدأ «عوف» كلمته باقتباس من القرآن الكريم، إذ قال: «كُنتم على شفا حفرة من النار»، في إشارة منه للمصير الخطير الذي كان ينتظر الشعب السوداني، لولا تدخل اللجنة الأمنية العليا.

وأضاف: «زاد الفقير فقرًا، وانعدم الأمل في تساوي الفرص، رغم تعدد الموارد التي تجود بها بلادنا، ورغم المعاناة والظلم، والوعود الكاذبة، كان صبر أهل السودان يفوق احتمال البشر، لكن الشعب صبِر».