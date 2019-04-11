السيسي يتقلد أرفع وسام في كوت ديفوار

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الإيفواري، الحسن واتارا، الخميس، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، كما شهد الرئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين.
تلى ذلك عقد مؤتمر صحفي مشترك للرئيسين حيث رحب رئيس كوت ديفوار بزيارة الرئيس السيسي التاريخية، كونها أول زيارة لرئيس مصري إلى أبيدجان، كما تقلد الرئيس السيسي وسام الاستحقاق الوطني الإيفواري، وهو أرفع وسام بالبلاد.
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