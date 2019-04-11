دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة موظفو أمازون يطالبون شركتهم بوضع خطة كاملة لمواجهة التغير المناخي

أرسل 3541 موظفاً في شركة أمازون رسالة مطلبية لمديرها التنفيذي جيف بيزوز وعدداً من الإداريين الأخرين يدعون فيها الشركة لوضع خطة محكمة لمواجهة التغير المناخي؛ بناءً على ما تم التوصل إليه من توصيات سابقة من قبل المساهمين بالإضافة لتوصيات أخرى تحمل في ضمنها تعديلاً جوهرياً على عمل الشركة الحالي.

حيث شدد الموظفون على ضرورة عدول الشركة عن استخدام الوقود الأحفوري والنظر للبدائل المتمثلة في استخدام سبل الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة وعدم الاكتفاء فقط بتقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون، وإنما إيجاد حل دائم لتلك المشاكل والتي تشمل سيارات التسلم التي تعمل على الديزل وتترك أثراً سلبياً دائماً على البيئة، كما جاءت المطالبة بإيقاف تلك المشاريع المبنية الوقود الأحفوري والتي تتمثل هنا بمشروع أمازون ويب سيرفسيز المختص بشركات التنقيب عن النفظ والغاز الطبيعي.

فيما طالبت الرسالة أن تكون سياسية التغيير متماشية مع تقرير اللجنة الدولية للتغيرات المناخية IPCC والتي تعني بتقليل الانبعاثات الضارة إلى النصف بحلول 2030 والتخلص منها بشكل كامل بحلول عام 2050، مع الأخذ بعين الاعتبار أي اضطرابات قد تحدث مستقبلاً نتيجةً لهذا الأمر قد تؤدي إلى الضرر بالطاقم العامل ووجوب معاملة الشركة لهم بطريقة عادلة حينها.

وقد ناقش الموظفون عدداً أخر من القضايا الأخرى المتعلقة بسياسة الشركة المستقبلية وتطبيق الخطط الصديقة للبيئة في خطوط التصنيع والإنتاج ووضعها لجدول زمني للقيام بذلك، حيث كانت قد أعلنت عن عدد من مزارع الرياح لإنتاج الطاقة النظيفة في كل من ايرلندا والسويد والولايات المتحدة، لكن هذا لا يعني أن الشركة ستشرع بتطبيق خطة كاملة لمجابهة التغيير المناخي قريباً إنما ستستمر في القيام بالمناورات حول مطالب الموظفين كما اعتدنا عليها على الأغلب.

التدوينة موظفو أمازون يطالبون شركتهم بوضع خطة كاملة لمواجهة التغير المناخي ظهرت أولاً على عالم التقنية.