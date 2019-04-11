دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تطلق كلاً من أجهزة Galaxy Tab S5e وTab A 10.1 للبيع في 26 من أبريل ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت شركة سامسونج مؤخراً على إطلاق كلاً من أجهزتها اللوحية Galaxy Tab S5e وTab A 10.1 للبيع في 26 من أبريل، على أن تتوفر الأجهزة في موقع الشركة الرسمي أو كبرى منافذ البيع على شبكة الإنترنت مثل أمازون وBest Buy.

بعد إعلان سامسونج عن الإصدارات الجديدة من الأجهزة اللوحية خلال شهر فبراير الماضي، تستعد الشركة الآن لإطلاق الأجهزة للبيع في أسواق الولايات المتحدة حيث يتوفر كلاً من جهازي Galaxy Tab S5e وTab A 10.1 للعام 2019 في 26 من أبريل.

ومن المقرر أن يتوفر جهاز Tab A 10.1 للبيع بسعر 229 دولار، بينما يأتي جهاز Tab S5e اللوحي للمستخدمين بسعر 339 دولار، كما تحصل طلبات الحجز المسبق التي يتم تسجيلها ما بين 12 إلى 25 إبريل لجهاز Tab S5e على SmartThings Hub من سامسونج.

ويتميز جهاز Galaxy Tab S5e اللوحي بشاشة Super AMOLED بحجم 10.5 إنش مميزة بجودة عرض 2560 في 1600 بيكسل، كما يضم رقاقة معالج Snapdragon 670، ويتوفر إختيارين في الذاكرة العشوائية بين 4 و6 جيجا بايت رام، وأيضاً إختيارين في السعة التخزينية بين 64 و128 جيجا بايت، كما يدعم Galaxy Tab S5e بطاقة تخزين خارجي.

كاميرة Galaxy Tab S5e الخلفية مميزة بدقة 13 ميجا بيكسل بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، وتصل سماكة الجهاز إلى 5.5مم مع وزن 400 جرام، وينطلق هذا الإصدار بنظام تشغيل Android 9 Pie، ويضم بطارية بقدرة 7040 mAh.

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كما يأتي جهاز Tab A 10.1 بشاشة LCD مميزة بحجم 10.1 إنش، وجودة عرض 1920 في 1200 بيكسل، ويضم رقاقة معالج Exynos 7904 مع ذاكرة عشوائية 2 أو 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 أو 64 جيجا بايت.

ويتميز الجهاز بكاميرة خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل وأخرى أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل، وتقدم سامسونج هذا الإصدار بسماكة 7.5مم، ووزن 470 جرام، ويأتي بنظام تشغيل Android 9 Pie وبطارية بقدرة 6150 mAh.

يذكر أن سامسونج توفر لكلا الجهازين بعض الإكسسوارات التي تباع بشكل منفصل، والتي تشمل الحافظات المتنوعة وقاعدة شحن.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تطلق كلاً من أجهزة Galaxy Tab S5e وTab A 10.1 للبيع في 26 من أبريل ظهر على التقنية بلا حدود.