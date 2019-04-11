دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي رضيع يتسبب في غلق آيباد والده لمدة 48 عامًا

تسبب رضيع يبلغ من العمر 3 سنوات في إغلاق الآيباد الخاص بوالده لمدة 48 عامًا بعدما حاول إدخال الرقم السري لفتح الجهاز بالخطأ أكثر من مرة.

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ونشر الوالد إيفان أوسنوس، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر الرسالة التي ظهرت على الجهاز طالبًا المساعدة؛ حيث كُتب:"حاول مجدداً في خلال 25 مليوناً و536 ألفاً و442 دقيقة".

© alqiyady رضيع يتسبب في غلق آيباد والده لمدة 48 عامًا

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وفي مثل هذه المواقف تُشير شركة آبل الأمريكية إلى أن الأمر سيتطلب استعادة استخدام الجهاز مرة أخرى بسبب كلمة السر غير الصحيحة لعدة مرات لكن سيفقد الأب بيانات كانت موجودة على الجهاز إذا لم يوجد لها نسخة احتياطية.المزيد:

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تم نشر هذا المقال على موقع القيادي