مفوضية الاتحاد الأفريقي: استيلاء العسكريين على السلطة ليس الرد المناسب على تطلعات الشعب السوداني

القاهرة — سبوتنيك. وقال فكي، في بيان اليوم الخميس، إن "الاستيلاء العسكري ليس الرد المناسب للتحديات التي تواجه السودان، أو تطلعات شعبها".

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ودعا فكي جميع الأطراف ذات الصلة "بالتزام الهدوء واحترام حقوق المواطنين والأجانب والممتلكات الخاصة والانخراط في حوار شمولي، لمقابلة تطلعات الشعب السوداني في الوصول للديمقراطية والحوكمة الجيدة".

وأعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، اليوم الخميس، إطاحة الرئيس عمر البشير واعتقاله، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى حكم البلاد لمدة عامين، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الحاكم.

وتلا بن عوف بيانا صادرا عن القوات المسلحة جاء فيه أنه "تم اقتلاع النظام والتحفظ على رأسه"، مشيرا إلى أن "بوادر انقسام ظهرت داخل المؤسسة العسكرية نبهت لها القيادة لكنها لم تستجب".

وأعلن حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر، وحظرا للتجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مساء إلى الرابعة صباحا، ومرحلة انتقالية تستمر عامين، إلى جانب تعطيل دستور عام 2005 وإجراء انتخابات في نهاية المرحلة الانتقالية.