الحوثي يعتبر بيان الجيش السوداني محاولة تحايل ويدعوه إلى تأييد مطالب الشارع

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القاهرة — سبوتنيك. وقال الحوثي، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدتين على "تويتر": "مع مباركتنا لما وصل إليه الشعب من نتائج وخطوات، وبرغم المحاولة من النظام التحايل بإعلان البيان الأول للجيش، إلا أن الضباط والجيش يحتاج إلى إثبات وطنيته، بإعلان الانضمام للثورة وتأييد مطالب الشارع والخروج بتوافق معهم".
© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
وانتقد الحوثي إعلان القوات المسلحة السودانية حالة الطوارئ وحظر التجوال في البلاد، بالقول:
الثورة الحقيقية لا تخاف من الشعب، ولا يمكن أن تعلن حالة الطوارئ.
وتابع:
الثورة السودانية لم تخرج من أجل أن يقصى الشعب من القرار ويستمر الاستبداد فيه، كما كان مع وجود البشير.
واعتبر أن "حالة الطوارئ تعني أنه لا زال ينظر إلى الشعب كعدو".
وأعلن وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، في وقت سابق من اليوم الخميس، الإطاحة بالرئيس السوداني، عمر البشير، والذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة، على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة، كما أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى الحكم لعامين، وتعطيل الدستور الانتقالي لعام 2005، وإعلان الطوارئ لثلاثة أشهر وحظر التجول لمدة شهر من الساعة العاشرة مساء حتى الرابعة صباحا، وحل مجلس الوزراء وتكليف وكلاء الوزراء بتسيير الأعمال.
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