"مصر للطيران" تصدر بيانا بشأن الرحلات إلى الخرطوم

وأعلنت الشركة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنه "في إطار الظروف الحالية التي تشهدها دولة السودان، قامت سلطة الطيران المدني المصري بإخطار جميع شركات الطيران المصرية بحظر تشغيل الرحلات إلى المطارات السودانية، إلا بعد عمل إجراءات تحليل المخاطر لضمان سلامة التشغيل وإرسالها إلى السلطة، للحصول على الموافقة قبل التشغيل، وذلك لضمان أعلى معدلات الأمن والسلامة الجوية والتأكد من الإجراءات الأمنية".

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وتابع البيان أن "شركة مصر للطيران قامت بوقف رحلاتها المتجهة إلى الخرطوم بدءا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر، وذلك إثر قيام السلطات السودانية بإغلاق المجال الجوي السوداني ظهر اليوم أمام حركة الملاحة الجوية".

وتوافد الآلاف على مقر وزارة الدفاع، كما تم إرسال تعزيزات عسكرية إلى محيط الإذاعة والتلفزيون، وأغلق مطار الخرطوم أمام الطائرات المغادرة.

وأعلن مصدر في حرس الجيش السوداني المتمركز بالقرب من مبنى الإذاعة والتلفزيون، عن تشكيل مجلس انتقالي جديد من القوات المسلحة في السودان.

وأوضح المصدر لوكالة "سبوتنيك" أنه تم تشكيل مجلس انتقالي في البلاد من القوات المسلحة برئاسة الفريق عوض بن عوف.