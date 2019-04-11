وبحسب موقع الوزارة فقد أعلنت أنه بإمكان جميع المواطنين الراغبين في الترشح للرئاسيات المقبلة سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية.
وأوضح بيان الوزارة أن سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للرئاسيات يكون في مقر الوزارة.
وكان رئيس الجزائر الانتقالي عبد القادر بن صالح قد تعهد الثلاثاء الماضي في خطاب تلفزيوني بتنظيم انتخابات حرة بعد أسابيع من الاحتجاجات التي قادت إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 عاما له في السلطة.
وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته من رئاسة البلاد، على خلفية مظاهرات خرجت للمطالبة برحيله.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية الجزائرية تعلن فتح باب الترشح لدخول سباق انتخابات الرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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