الحكومة الفلسطينية الـ18 تؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس عباس السبت المقبل

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رام الله — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "أضحت الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة برئاسة د.محمد أشتية معدة للخروج إلى النور بعد الاتفاق عليها بالإجماع من قبل الفصائل والمداولات والمشاورات التي أجراها أشتية".
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وتابع: "وإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي وتثبيت صمود المواطنين على الأرض وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي وتنفيذ الانفكاك الاقتصادي مع إسرائيل والاتفاقيات التي تنصلت منها تل ابيب التي تنفذ من جانب السلطة الفلسطينية وحدها".
وتابع المصدر:
"سيجتمع الرئيس عباس باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لبحث الآليات وخارطة الطريق التي ستسير عليها الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة التي ستتقيد القرارات الصادرة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده".
يذكر أن الرئيس الفلسطيني كلف د.محمد أشتية بتشكيل الحكومة الثامنة عشرة خلفا لحكومة الوفاق الوطني التي ترأسها رامي الحمد الله منذ عام 2014 حتى مطلع العام الجاري.
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