مقتدى الصدر يعلق على "سقوط" بوتفليقة والبشير في أسبوع واحد

قال الصدر في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يتساقط الطغاة واحدا تلو الآخر، شكرا لتلك الشعوب المنتفضة التي شاءت التغيير".

وأضاف "ما أجمل أن تسقط الشعوب طغاتها بنفسها، وما أقبح أن تستعين الشعوب بالاحتلال لكي تسقط طغاتها… وشتان ما بين الأمرين".

وتابع "هنا أخص بالشكر شعبي الجزائر والسودان اللذين أسقطا أعتى طاغيتين وأقدمهما وأتمنى لهم أن يكونوا صفا واحدا من أجل اختيار وانتخاب حكومة منهم وإليهم ليبعدوا شبح الاحتلال والفساد".

وأعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، اليوم الخميس، إطاحتة بالرئيس عمر البشير واعتقاله، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى حكم البلاد لمدة عامين، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الحاكم.

وفي الجزائر، أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته من رئاسة البلاد، على خلفية مظاهرات خرجت للمطالبة برحيله.