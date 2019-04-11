قال الصدر في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يتساقط الطغاة واحدا تلو الآخر، شكرا لتلك الشعوب المنتفضة التي شاءت التغيير".
وأضاف "ما أجمل أن تسقط الشعوب طغاتها بنفسها، وما أقبح أن تستعين الشعوب بالاحتلال لكي تسقط طغاتها… وشتان ما بين الأمرين".
وتابع "هنا أخص بالشكر شعبي الجزائر والسودان اللذين أسقطا أعتى طاغيتين وأقدمهما وأتمنى لهم أن يكونوا صفا واحدا من أجل اختيار وانتخاب حكومة منهم وإليهم ليبعدوا شبح الاحتلال والفساد".
وأعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، اليوم الخميس، إطاحتة بالرئيس عمر البشير واعتقاله، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى حكم البلاد لمدة عامين، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الحاكم.
وفي الجزائر، أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته من رئاسة البلاد، على خلفية مظاهرات خرجت للمطالبة برحيله.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتدى الصدر يعلق على "سقوط" بوتفليقة والبشير في أسبوع واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.