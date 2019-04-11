مسام: انتزاع 993 لغمًا في #اليمن خلال أسبوع

الخليج - واس

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام”، خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 2019م؛ من انتزاع 27 لغمًا مضادًّا للأفراد، 459 لغمًا مضادًّا للآليات، و7 عبوات ناسفة، و500 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه 993 لغمًا.

Advertisements

الجدير بالذكر أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع 53,770 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.