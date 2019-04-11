شكرا لقرائتكم خبر عن «صراصير الليل» تنتشر في الحرم النبوي وتغزو شوارع «المدينة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور، تظهر انتشاراً كثيفاً لصراصير الليل، في الحرم المدني الشريف. كما ظهر خلال المقاطع، أسراب من الصراصير تغزو المنازل، وبعض الأحياء في منطقة المدينة المنورة، فيما أكد بعض الأهالي أن فرق المكافحة التابعة لأمانة منطقة المدينة تعمل حالياً للسيطرة على الموقف.

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