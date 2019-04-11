شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. سيول جارفة تُغرق الطرق في عفيف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل، اليوم الخميس، مقاطع فيديو تظهر جريان السيول الجارفة في عفيف بمنطقة الرياض، التي تسببت في غرق بعض الطرق.

ووثَّقت مجموعة من مقاطع الفيديو السيارات وهي تسير وسط مياه السيول، كما شهد وادي المياه شمال عفيف جرياناً للسيول.