المعارضة السودانية: المعتصمون مستمرون في الشوارع

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المعارضة السودانية ترفض بيان الجيش
أعلن المتظاهرون أمام مقر قيادة القوات المسلحة السودانية، رفض الإجراءات التي أعلنتها القوات المسلحة السودانية اليوم، مرددين شعارات ضد بيان الجيش، وقال متحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، إن المعتصمون سيبقون في الشوارع، مؤكدا أن بيان الجيش السوداني لا يلبي مطلب المتظاهرين، وأن اللجنة الأمنية قررت أن تنفرد بكل القرارات، فيما أكد الناطق باسم قوى تحالف الإجماع الوطني ساطع الحاج، رفض التحالف بيان الجيش السوداني مطالبا بحكومة مدنية انتقالية.
وبعد حوالي 4 أشهر على انتفاضة الشعب السوداني ضد رئيسه عمر البشير، وبعد اعتصام دام عدة أيام، خرج الجيش السوداني اليوم معلنا انتهاء عهد البشير، حاملا رسالة للشعب المثابر في المطالبة بحقوقه. وجاءت أبرز نقاط رسالة الجيش في أن «اللجنة الأمنية العليا تابعت منذ فترة طويلة ما يجري في مؤسسات الحكم من
وبعد حوالي 4 أشهر على انتفاضة الشعب السوداني ضد رئيسه عمر البشير، وبعد اعتصام دام عدة أيام، خرج الجيش السوداني اليوم معلنا انتهاء عهد البشير، حاملا رسالة للشعب المثابر في المطالبة بحقوقه.
وجاءت أبرز نقاط رسالة الجيش في أن «اللجنة الأمنية العليا تابعت منذ فترة طويلة ما يجري في مؤسسات الحكم من فساد وسوء الإدارة، أفراد الأجهزة الأمنية عاشوا ذات الفقر الذي عاشه الشعب السوداني، صبر أهل السودان يفوق قدرة البشر، الشباب خرج في تظاهرات سلمية للاحتجاج على الأوضاع المعيشية، اللجنة الأمنية تعتذر للشعب السوداني عما جرى من قتل وأعمال عنف».
وحدد بيان القوات المسلحة السودانية، عدة إجراءات أهمها عزل الرئيس السوداني واحتجازه في مكان آمن، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد. (تعرف على تفاصيل بيان الجيش السوداني بالكامل)
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