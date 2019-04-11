شكرا لقرائتكم اتفاق بين الأكراد وبغداد على إعادة 31 ألف عراقي إلى بلدهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 52 دقيقة في 11 أبريل 2019 - اخر تحديث في 11 أبريل 2019 / 18:35

القامشلي (سورية) - أ ف ب - أعلن أكراد سورية اليوم الخميس التوصل إلى اتفاق مع بغداد لإعادة نحو 31 ألف عراقي من مخيمات شمال شرق سورية، إلى بلدهم، في وقت قال مسؤول عراقي لوكالة "فرانس برس" إنهم سينقلون إلى مخيم خاص، وبينهم عدد من عائلات مقاتلي تنظيم "داعش".



وقال المسؤول عن مخيمات النازحين في شمال شرق سورية محمود كرو لوكالة "فرانس برس": "زار وفد من مجلس الوزراء العراقي الإدارة الذاتية لبحث عودة اللاجئين العراقيين إلى بلدهم، ويقدر عددهم بنحو 31 ألفاً، وتم الاتفاق على عودتهم". وأضاف: "فتحنا باب التسجيل، وتم حتى الآن تسجيل أسماء 4 آلاف شخص، وننتظر أن تفتح الحكومة العراقية الحدود لنبدأ بتسيير الرحلات". ولا يشمل هذا العدد المقاتلين العراقيين في صفوف تنظيم "داعش" الذين اعتقلتهم "قوات سورية الديموقراطية" (قسد) تباعاً على وقع تقدمها في الجيب الأخير للتنظيم في شرق سورية.

وتضم المخيمات التي يديرها الأكراد في شمال شرق سورية، أبرزها مخيم الهول، آلاف العائلات العراقية، التي خرجت من مناطق سيطرة التنظيم قبل اعلان الأكراد القضاء على "الخلافة" التي أعلنها التنظيم عام 2014 على مناطق سيطرته في سورية والعراق. وبين هؤلاء عدد من أفراد عائلات مقاتلي التنظيم.

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وتواجه الإدارة الذاتية وفق كرو، مشكلة عدم حيازة "الكثير من العراقيين على أوراق ثبوتية وهويات عراقية، عدا عن وجود أطفال ولدوا في سورية". وطالب كرو الحكومة العراقية بالعمل على إعادة "جميع العراقيين وأن لا يتم ذلك بشكل انتقائي"، مناشداً بغداد "محاكمة المتهمين بالانضمام الى داعش على الأراضي العراقية".

وفي بغداد، أكد المسؤول في وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس"إنهاء كل الاستعدادات لاستقبال هذه العوائل في مخيم يتم تشييده سنجار في شمال غرب العراق، ومن المتوقع أن يكتمل خلال شهرين".

وتعتزم السلطات العراقية، وفق عباس، اخضاع العائلات "لتدقيق أمني" مع وجود "مؤشرات بأن قسماً منهم من عوائل الدواعش، وهذا الأمر مشخص من قبل التحالف الدولي" بقيادة أميركية، وبالتالي لن يكون "من السهل تركهم للاندماج في المجتمع لأن هناك التزامات قانونية ستفرض عليهم وعلى ذويهم". وقال إنهم "سيخضعون لبرنامج ثقافي وديني بعدما تعرضوا لغسل أدمغة"، في عملية قد تتطلب "سنوات"، في حين يمكن لمن لا توجد أي شبهات أمنية حولهم العودة الى مناطقهم.

وتكتظ مخيمات شمال شرق سورية بالنازحين غير السوريين وبينهم آلاف الأجانب من نساء وأطفال مقاتلي التنظيم. وتضيق مراكز الاعتقال التابعة لـ"قسد" بمقاتلين أجانب تطالب الإدارة الذاتية بلدانهم باستعادتهم ومحاكمتهم على أراضيها.