شكرا لقرائتكم "دوتشيه فيليه" الالمانية تبلغ الجراح رغبتها افتتاح مكتباً اعلاميا في بيروت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 11 أبريل 2019 - اخر تحديث في 11 أبريل 2019 / 18:13

تبلغ وزير الاعلام اللبناني جمال الجرّاح من مدير قناة "دوتشيه فيليه" الالمانية الناطقة باللغة العربية محمد ابراهيم رغبته في في إفتتاح مكتب إقليمي للقناة في بيروت.



بعد اللقاء أوضح إبراهيم:" أطلعنا وزير الاعلام على رغبتنا في افتتاح مكتب لمؤسستنا الاعلامية في بيروت ليكون مكتبا اقليميا يتعاطى بشؤون الوطن العربي ككل. واخبرناه ان هذا الموضوع مهم جدا بالنسبة الينا أولا كلبنانيين، لان لبنان يستعيد مكانته الدولية واحترام الدول له كموقع لحرية الرأي والتعبير وللعمل الاعلامي الحر". وقال: "وعدنا الوزير الجراح بالمساعدة وهو يدعم دائما الاعلام ويعمل على تطويره وتحسين صورته ويقف الى جانب حقوق الاعلاميين".

بعد اللقاء أوضح إبراهيم:" أطلعنا وزير الاعلام على رغبتنا في افتتاح مكتب لمؤسستنا الاعلامية في بيروت ليكون مكتبا اقليميا يتعاطى بشؤون الوطن العربي ككل. واخبرناه ان هذا الموضوع مهم جدا بالنسبة الينا أولا كلبنانيين، لان لبنان يستعيد مكانته الدولية واحترام الدول له كموقع لحرية الرأي والتعبير وللعمل الاعلامي الحر". وقال: "وعدنا الوزير الجراح بالمساعدة وهو يدعم دائما الاعلام ويعمل على تطويره وتحسين صورته ويقف الى جانب حقوق الاعلاميين".

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كانت هذه تفاصيل خبر "دوتشيه فيليه" الالمانية تبلغ الجراح

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